Calçadas no Centro de Estrela passam por melhorias

A prefeitura de Estrela está revitalizando as calçadas de passeio em dezenas de pontos do Centro do município, onde a trafegabilidade dos pedestres estava prejudicada. Em vários desses locais existem os chamados tocos de árvores, que acabam gerando perigo para as pessoas que caminham e correm o risco de tropeçar, principalmente à noite.

Conforme o secretário de Infraestrutura Urbana, Osmar Müller, o objetivo é retirar o material antigo e refazer o calçamento com concreto. Müller ainda informa que no Centro de Estrela existem cerca de 100 tocos de árvores sobre as calçadas de passeio que serão retirados.

No primeiro ponto, na rua Ernesto Alves, próximo ao entroncamento com a rua Borges de Medeiros, as obras iniciaram na segunda-feira (31) quando uma máquina retroescavadeira fez a retirada de lajes que estavam irregulares em parte da calçada de passeio.

Não há uma data prevista para a conclusão destas obras. Em função do trabalho das máquinas, pode haver alguns bloqueios de curta duração na região em que serão realizadas as intervenções.