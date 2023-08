Estrutura do Festival de Cinema de Gramado começa a ser montada

Teve início nesta terça-feira a montagem das estruturas para a realização do Festival de Cinema de Gramado, começando pela Rua Coberta e seguindo para o Palácio dos Festivais. Por este motivo, em alguns momentos, a avenida Borges de Medeiros poderá ficar obstruída devido à necessidade de veículos pesados transitarem no local.

A montagem estava prevista para iniciar em julho, mas devido ao fluxo intenso na cidade, decidiu-se começar em agosto. "Decidimos esperar um pouco para não obstruir a Rua Coberta em um momento de tanto movimento no município, em período de férias escolares e com grande número de turistas, entendeu-se que era viável iniciar depois", comenta a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk. A abertura do Festival de Cinema de Gramado ocorre no dia 11 de agosto.