Trabalho ajuda na ressocialização de apenados em Canoas

Cerca de 12 empresas investem na mão de obra prisional do Complexo de Canoas, por meio de parcerias com a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), vinculada à Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS). São negócios de diferentes setores do mercado, como o alimentício, o de vestuário e o de reciclagem, além do moveleiro. Ao todo, eles empregam 210 apenados, que trabalham de forma remunerada, com um salário que varia de R$ 990 (75% do salário mínimo, conforme autorizado pela Lei de Execução Penal) a R$ 1.320.

Além disso, cerca de 700 detentos participam de ligas internas não remuneradas - que envolvem serviços de cozinha geral, faxina, manutenção e diversos outros setores - em troca da remição da pena - a cada três dias de trabalho, é reduzido um de pena. Dessa forma, de um total de 2.380 presos, são cerca de 900 trabalhando no local.

O secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Luiz Henrique Viana, afirma que oferecer oportunidades de trabalho para os apenados é fundamental para possibilitar novas perspectivas. "Há muitas formas de impactar a trajetória de alguém, seja pelo estudo, pelo trabalho, pela religião, pela família. Oferecer aos apenados uma forma diferente de ver a vida, dando acesso a mecanismos que possibilitem essa transformação, é nossa função enquanto Estado. É tratar a ressocialização pensando no futuro que os aguarda do lado de fora, em sociedade", explica Viana.

Para o responsável pelo trabalho prisional do complexo, Yeriah Kader, o aprendizado adquirido no serviço é fundamental para que o apenado tenha uma profissão no futuro e consiga, ao sair em liberdade, sustentar sua família - que, na maioria dos casos, é financeiramente dependente dele.

Aos poucos, esse pensamento se une a uma vontade de mudança de vida e uma busca por profissionalização. "Cada vez mais, vemos apenados que saem e conseguem empregos no ramo, ou até mesmo na própria empresa na qual trabalhavam durante o cumprimento da pena", ressalta Kader.

Dentro do complexo, as empresas têm o benefício de não pagar aluguel, luz, água e demais despesas. A contrapartida é feita por meio de capacitações e treinamentos para os apenados - que, em grande parte, não têm experiência prévia nas áreas em que irão atuar.