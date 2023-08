Prefeitura de Rio Grande busca a liberação do FGTS junto à Caixa Econômica Federal para atingidos por ciclone

O prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, realizou uma reunião com representantes da Caixa Econômica Federal. Na agenda foram discutidos os trâmites competentes à administração municipal para possibilitar que as famílias afetadas pelo ciclone do dia 13 de julho - e que possuam saldo do FGTS em conta - possam sacá-lo, com limite de R$ 6.220.

A liberação para saque do recurso por aqueles que possuírem algum valor em conta é prevista em lei nas situações em que determinada localidade tenha sido atingida por desastres naturais, tais como o ciclone que passou por Rio Grande deixando estragos. "Estamos nos certificando das condicionantes para a liberação desses recursos às famílias, pois sabemos que ele vai ser importante para que elas possam se recuperar deste momento difícil que estão passando após a passagem do ciclone", declarou o chefe do Executivo, ao final da reunião com a Caixa.

O saque ainda não está disponível. A prefeitura passará, na sequência, ao cumprimento das formalidades internas exigidas para a habilitação dos beneficiários autorizados ao saque do referido recurso e manterá os interessados informados sobre o seu respectivo andamento através dos seus canais oficiais de comunicação. Outras duas cidades atingidas pelos ciclones de junho e julho - São Leopoldo e Gravataí - já obtiveram essa liberação.