Lei aprovada em Santa Maria viabiliza PPP da iluminação pública

O prefeito em exercício de Santa Maria, Rodrigo Decimo, sancionou a lei que autoriza a delegação de uma parceria público-privada (PPP) para o Parque de Iluminação Pública de Santa Maria. Com isso, o município poderá dar continuidade às etapas do processo de concessão que vai substituir os 28 mil pontos de luz de Santa Maria por lâmpadas de LED. A assinatura ocorre dias após o projeto ter sido aprovado, por 16 votos a 2, em sessão extraordinária da Câmara de Vereadores em 11 de julho.

Além de dar o aval para a PPP desse fim em Santa Maria, a sanção também aprova a alteração de uma lei existente desde 2009, que dispõe sobre o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP). Isso significa que passa a constar na legislação a previsão de vincular a receita para pagamento do parceiro privado. Ainda ficou definido que o valor excedente arrecadado será repassado ao fundo de iluminação pública, não podendo ser utilizado para outros fins.

"Estamos cada vez mais próximos de termos a PPP da iluminação pública em Santa Maria, o que será uma grande vitória para todos. Já falamos anteriormente nos benefícios que as lâmpadas de Led trarão para o Município porque teremos luminárias modernas na cidade e nos distritos. Isso fará com que as vias fiquem melhores iluminadas, o que reflete numa maior sensação de segurança à noite, aumenta as opções de lazer e movimenta empreendimentos, como bares e restaurantes", avalia Decimo.

A PPP da iluminação pública do município está sendo assessorada pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), que contratou o consórcio Houer Consultoria e Viana Castro Advogados para fazer a modelagem e estruturação do projeto. Agora, os passos seguintes devem ser uma consulta pública, onde todos estes documentos ficarão disponíveis à população por 30 dias, período em que ocorrerá uma nova audiência pública, desta vez, para que seja debatida a estrutura do projeto. Isto é, os valores, prazos, condições, pontos atendidos, serviços e demais questões envolvendo a execução e manutenção do serviço.

Ainda devem ocorrer outra votação na Câmara de Vereadores referente a estruturação; um road show, onde empresas poderão conhecer como será PPP em Santa Maria; a aprovação no Tribunal de Contas do Estado; a publicação do edital; e um leilão a ser realizado na Bolsa de Valores B3, em São Paulo. Ainda não há data para o leilão.