Incêndio destrói depósito às margens da ERS-115, em Taquara

Um depósito que estava abandonado às margens da ERS-115, em Taquara, no Vale do Paranhana, foi incendiado nesta terça-feira (1). O fogo teria iniciado pela manhã, e o Corpo de Bombeiros, além de servidores da Secretaria de Obras de Taquara foram mobilizados para tentar conter as chamas no local.

Na semana passada, ocorreu o primeiro incêndio no depósito abandonado, que foi controlado após mais de 24h de trabalho intensivo, quando Taquara recebeu o auxílio das cidades vizinhas para conter as chamas. De acordo com o secretário municipal de Obras e Serviços, Bruno Cardoso, os materiais tóxicos presentes no local agravam a situação, pois não é possível apagar o fogo apenas com água. “Esperamos conter as chamas o mais breve possível, a fim de que não seja necessária a evacuação das pessoas que residem próximas ao depósito”, frisa.

A Polícia Civil vai trabalhar na investigação do incêndio. Na semana passada, outra estrutura, que fica no mesmo terreno, também foi queimada.