Reunião trata da pesca do bagre no Rio Tramandaí

O prefeito de Imbé, Ique Vedovato participou de uma reunião na Justiça Federal, em Porto Alegre, para tratar da continuidade do Monitoramento Pesqueiro do Estuário do Rio Tramandaí (Mopert). O programa é focado na pesca do bagre, que é proibida nos âmbitos estadual e federal desde 2014, considerando exceções.

Porém, a 9ª Vara Federal de Porto Alegre possibilitou que um grupo de pescadores artesanais de Imbé e Tramandaí capture e comercialize os bagres para fins de monitoramento pesqueiro. Estes pescadores cumprem critérios estabelecidos e são cadastrados no Mopert.

No encontro, ficou definido que a próxima safra do bagre terá os recursos destinados pelo município de Tramandaí. Os cerca de R$ 500 mil serão bancados através do Fundo do Meio Ambiente da cidade vizinha. A última safra foi bancada por Imbé, responsável pela gestão do Mopert, por meio de convênio com o governo federal. "Ficou acordado que, a partir de 2024, o governo do Estado fará ajustes administrativos e orçamentários para garantir o prosseguimento do Mopert", lembrou Ique.