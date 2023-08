Parcão de São Borja vai receber R$ 1 milhão em obras

O prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto assinou nesta terça-feira (1) a ordem de serviço que dá início às obras de melhoria e recuperação da infraestrutura do Parque Esportivo General Vargas, o Parcão. Mais de R$ 1 milhão será destinado para a execução do projeto, que foi contemplado pelo Programa Avançar no Turismo do governo do Estado.

Entre os objetivos da reforma estão a recuperação e melhoria das quadras poliesportivas e da quadra de vôlei, incluindo área de banho e arquibancadas, além da construção de novos passeios e um novo playground destinado à recreação infantil. Também serão recuperadas as pistas de skate e implementado um novo sistema de tratamento de efluentes, bem como a construção de banheiros, melhorias estruturais no prédio das arquibancadas, execução de instalações elétricas e a complementação do mobiliário urbano, com novos bancos e lixeiras, além de melhorias na academia ao ar livre.

"Realizar estas melhorias em nosso Parque Esportivo é uma satisfação. Este é o tipo de espaço essencial no cotidiano de toda a população são-borjense, que abraça momentos de integração entre os munícipes e suas famílias, nossas escolas e instituições da cidade", afirmou o prefeito.