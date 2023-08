Prédio da Prefeitura de Gramado passa por obras

O prédio da prefeitura de Gramado está recebendo diversas melhorias. As principais ações incluem pintura interna e externa, troca das calhas de chuva e diversos reparos estruturais. A fachada será restaurada e revitalizada para que continue sendo um belo cartão-postal aos visitantes.

As obras de pintura estão em andamento. Além da pintura, outras melhorias estão sendo realizadas como a ampliação da equipe da limpeza, ampliação da equipe da vigilância, contando agora com vigias 24h. Ainda, nos próximos dias serão instaladas 23 câmeras de monitoramento, divididas entre a parte interna e externa do prédio administrativo, e será implantado um novo sistema de telefonia digital em todas as secretarias municipais para que haja mais facilidade do cidadão se comunicar com as áreas administrativas.

A previsão é que todas as melhorias estejam concluídas nos próximos 60 dias "Pedimos a colaboração e compreensão de todos que transitam na Prefeitura, pois ao final do transtorno, a comunidade será contemplada com um ambiente mais seguro e agradável para atender a todos", disse a secretária da administração, Juliana Fisch.