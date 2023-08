CCR Via Sul inicia obras em trecho de Estrela da BR-386

A CCR ViaSul começou, nesta terça-feira (1), as obras alargamento do viaduto localizado no km 350,5 da BR-386, em Estrela. Nesta etapa, acontece a execução das estacas de fundação que darão suporte à estrutura e, por isso, será necessário realizar o bloqueio da alça da pista norte, bem como da passagem inferior à rodovia onde está localizada a rua Octavio M. Gorgen. A previsão da concessionária é de que o fluxo seja interrompido no local durante, aproximadamente, 10 dias, até a conclusão das obras.

Motoristas que desejam acessar o local deverão utilizar o acesso à cidade de Estrela, no km 351 da pista norte, acessando o bairro pelas vias locais. Outra alternativa é utilizar a alça no km 349 do mesmo sentido da rodovia e fazer o contorno até retornar à pista sul e acessar o porto na alça do km 350,7.

Tais ações integram o cronograma de obras das faixas adicionais entre Lajeado e Estrela. Serão 5,1 quilômetros de novas faixas na rodovia em cada sentido, divididas por barreiras de concreto, bem como iluminação nos trechos urbanos.

Além disso, as obras a serem feitas incluem o alargamento de cinco obras de arte, sendo duas pontes e três viadutos, adequação de cinco interconexões (trevos) e de um acesso, bem como a construção de duas novas passarelas e de uma nova interconexão.

De acordo com a expectativa da CCR ViaSul, serão criadas, aproximadamente, 300 novas vagas de emprego ao longo dos dois anos previstos para a conclusão de todas as ações. O investimento previsto é de R$ 100 milhões, de acordo com a concessionária.