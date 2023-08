Cresce o número de famílias produtoras de morango em Pelotas

O número de famílias de agricultores da zona rural de Pelotas, envolvidas no cultivo de morango, aumentou de 17,6% de 2022 para este ano, passando de 170 para 200. Esse dado colabora para confirmar a quarta colocação do município em relação à produção da fruta no Estado e mobiliza a Prefeitura e organizadores quanto às etapas de programação para a 5ª Festa Municipal do Morango, que será realizada nos dias 11 e 12 de novembro, no parque de eventos Morada do Sol.

"O aumento do interesse das famílias da zona rural pela produção de morango dá-se pela alta rentabilidade da fruta e pela procura. Além disso, produtores contam com apoio e assistência técnica. Estamos, junto com os produtores, estão dedicados à organização da 5ª Festa Municipal do Morango. O próximo passo é a escolha da corte para representar a cultura", comenta o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Rural, Idemar Barz. O concurso para escolha da rainha e da princesa será dia 27 de agosto, às 18h, no salão da Comunidade São Salvador, Picada Carlos, 6º distrito, Santa Silvana.

O morango é produzido na zona rural de Pelotas em área de 42,5 hectares, sendo 25,5 hectares de cultivo fora do solo, em substrato com ambiente protegido e com irrigação. Em 2022, eram 40,5 hectares. A produção estimada para este ano é de 1.530 toneladas.

"A fruta tem grande aceitação pelos consumidores, devido ao sabor e à riqueza de propriedades, como vitamina C, potássio e fibras. O morango produzido em Pelotas atingiu elevada qualidade nos quesitos tamanho e sabor. Nossa produção é comercializada no município e região, e representa fonte de renda para as famílias que cultivam", pontua Idemar.