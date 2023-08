São Leopoldo lança Refis e espera reaver R$ 14 milhões

O ato de lançamento do Programa Municipal de Recuperação Fiscal (Refis) de São Leopoldo foi realizado nesta segunda-feira (31) A partir de hoje (1), os contribuintes de São Leopoldo que possuam débitos que não tenham sido quitados até o final do ano de 2022 poderão garantir até 100% de desconto das multas e dos juros mora, de acordo com a opção de adesão ao Novo Refis. O prazo de adesão é até 31 de outubro, que poderá ser feita pelo site da Prefeitura ou presencialmente.

A receita proveniente do programa, de acordo com o prefeito, Ary Vannazi vai auxiliar na realização das obras na cidade. Segundo o secretário da Fazenda, Eduardo Peters, o município tem cerca de R$ 25 milhões de débito em dívida ativa, inscritos entre ISS e IPTU, e a meta é atingir de até R$ 14 milhões para investimentos. "Nós temos que dar condições da população regularizar as suas pendências, de poder voltar ao mercado de consumo, porque isto gera emprego, gera desenvolvimento e é bom para toda a cidade, principalmente para o contribuinte", declarou o secretário.