Associação vai dobrar atendimentos em Farroupilha

A Associação de Pais e Amigos do Autista de Farroupilha (AMAFA) conseguirá quase que dobrar o número de crianças e adultos com transtorno do espectro autista atendidos pela instituição. Dessa forma, os atendimentos, que eram sempre realizados à tarde, passarão a ocorrer também no turno da manhã. O ato de oficialização ocorreu nesta segunda-feira (31), e os atendimentos serão possibilitados por uma parceria com a prefeitura.

"É um dia histórico e muito importante. O trabalho da AMAFA é exemplo para todo o estado e ficamos muito felizes em conseguir destinar esse recurso para ampliar e qualificar ainda mais o relevante serviço prestado por esses profissionais dedicados", destaca o prefeito Fabiano Feltrin.

Atualmente, a associação atende 60 crianças e adultos autistas. Com o reforço, passará a atender 112. Os recursos haviam sido anunciados em abril e desde lá a instituição vinha realizando o cadastro dos novos usuários e as capacitações das equipes para que os atendimentos pudessem iniciar. Além de Farroupilha, a instituição, passará a atender também alunos de Carlos Barbosa e Nova Roma do Sul.