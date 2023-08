Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta, recebe R$ 3 milhões em equipamentos para uso em dois espaços

O governo estadual entregou, na sexta-feira (28), equipamentos para o Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta. O investimento total é de mais de R$ 3 milhões do programa Avançar na Saúde. Os recursos foram usados para a aquisição de instrumentos que serão utilizados no bloco cirúrgico e no centro de esterilização da instituição.

Entre os equipamentos destinados ao São Vicente de Paulo estão raio-x móvel, sistema de vídeo para endoscopia, bisturi elétrico, desfibrilador e computadores. Ao todo, 35 itens foram adquiridos para auxiliar no atendimento da casa de saúde, referência regional em alta e média complexidade.

"Esses equipamentos são mais modernos e vão oportunizar que a equipe médica realize procedimentos ainda mais seguros, além de reduzir o tempo de alguns tipos de cirurgia em até 30%", destacou Gabriel Souza, que esteve na cidade como governador em exercício, por conta da missão de Eduardo Leite na Argentina.

A prefeita de Cruz Alta, que também é médica, Paula Rubin Facco Librelotto, lembrou que os serviços da instituição abrangem uma população de cerca de 500 mil pessoas de Cruz Alta e região. "Esses instrumentos vão beneficiar toda região. Também vão melhorar o rendimento das cirurgias e atender a mais pessoas que dependem do sistema público de saúde", disse Paula. Segundo a gestora, parte do material já está em uso no bloco cirúrgico.