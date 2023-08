Totem de emergência é instalado na região central de Santa Maria

Um totem se segurança foi fixado entre o Calçadão Salvador Isaia e o viaduto Evandro Behr, na região central de Santa Maria. O equipamento conta com botão de emergência e câmeras de alta resolução, e começou a ser instalado nesta segunda-feira (31). A previsão de operacionalidade é a partir desta quinta-feira (3).

O objetivo do totem é proporcionar mais segurança aos cidadãos. Qualquer pessoa em situação de risco, desorientada ou em emergência pode acionar o botão, o qual terá ligação com um agente da Guarda Municipal direto no Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciosp). O totem possui quatro câmeras, às quais registrarão todo acesso ao Calçadão e à Praça Saldanha Marinho, e um sistema de alto-falantes tipo interfone para comunicação com o usuário, para dar orientação à comunidade e interagir com as pessoas que estejam em comportamento ou atitude suspeita na área.

O assessor de Assuntos Governamentais do Ciosp, Paulo Sergio da Silva, que responde atualmente pela superintendência, explica que este modelo de dispositivo ostensivo é amplamente utilizado em Cidades Inteligentes. Trata-se de um projeto-piloto feito pelo centro e a empresa Vigillare, que oferecerá o uso de novas tecnologias empregadas em totens. O equipamento não terá custo para o município e será fundamental para testar novos softwares analíticos na área de segurança pública, abrangendo pessoas e bens, com câmeras de alta resolução que possibilitam recursos de qualidade de imagens e análise comportamental.

"O totem possui um botão de emergência, cuja finalidade é auxiliar a segurança de nossa cidade, proporcionando segurança à comunidade. Além disso, possui funções analíticas, contagem e detecção de aglomeração de pessoas, invasão e identificação de áreas proibidas ou restritas, e também, permite o envio de mensagens em áudio. Testaremos essa tecnologia, se o projeto-piloto der certo será aplicado o uso em praças, áreas públicas e escolas", lembra Paulo Sergio.