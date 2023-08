Com nova empresa, construção de ponte é retomada em bairro de Novo Hamburgo

A prefeitura de Novo Hamburgo recomeçou a obra de construção de uma ponte de concreto sobre o Arroio Pampa, no bairro Canudos. A construção terá 140 metros quadrados, com largura de 10 metros e comprimento de 14 metros. As fases da obra consistem na escavação e ajuste do terreno, marcação e cravação das estacas, execução dos blocos de fundação e das cortinas em concreto armado e depois o assentamento das longarinas e lajes.

Além da ponte, serão executadas redes de drenagem de 400 milímetros em tubos de concreto para captação pluvial que converge para a ponte, assim minimizando a possibilidade de alagamentos. Ao final, também será executada a nova pavimentação e sinalização viária no local.

O reinício da obra começou após realização de uma segunda licitação, com a contratação de uma nova empresa. O valor investido pelo município para a execução da obra ficará em torno de R$ 878 mil, com previsão de término até o final deste ano.

A empresa vencedora do primeiro processo licitatório chegou a começar os trabalhos no local, no mês de janeiro, implementando a sinalização e iniciando a escavação para a construção dos pilares da futura ponte, porém acabou desistindo de continuar a construção no mês seguinte. Com isso, foi necessária abrir a segunda licitação. A prefeitura afirma que não realizou nenhum pagamento a esta primeira empresa que iniciou a obra.

A finalização da obra soma-se às várias construções que foram realizadas recentemente na região, como na rua Dr. João Daniel Hillebrand, no bairro Rondônia, e na rua Javari, no bairro São José, também demandas antigas da comunidade.