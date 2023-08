Feira do Livro de Ivoti terá a 40ª edição em agosto

Neste ano de 2023, a Feira do Livro de Ivoti chega em sua 40ª edição. De 23 a 29 de agosto, o coração da cidade na Praça Neldo Holler - Burle Marx vai pulsar na leitura. A programação está sendo finalizada e será divulgada ainda esta semana.

A feira é considerada o maior evento cultural da cidade. A organização afirma que são várias as atrações planejadas, buscando levar para os cidadãos tudo o que é cultura despertando o prazer da leitura de diferentes formas. "A Feira do Livro desempenha um papel fundamental no estímulo à disseminação do conhecimento, ao crescimento do mercado editorial e à construção de uma sociedade mais leitora e culturalmente rica", comenta a secretária de Turismo e Cultura, Raiama Trenkel.

Segundo a diretora de Cultura, Letícia Pohren, a Feira do Livro tem como intuito incentivar a leitura e formar novos leitores para ajudar na construção de uma sociedade melhor. "A feira estimula o interesse pela leitura e contribui para a formação de leitores em todas as idades. Além disso, ela atrai tanto os amantes de livros ávidos quanto aqueles que não têm o hábito de ler com frequência", conclui.