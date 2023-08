Monte Belo do Sul promove concurso sobre a cultura italiana

O acervo de canções folclóricas italianas entrou para o imaginário coletivo dos moradores da Serra gaúcha. As músicas carregam uma forte carga de identidade em referência ao país europeu e servem de inspiração para composições no talian, que é uma língua particular. E foi ela que serviu de base para a valorização de uma proposta educacional e cultural em curso em Monte Belo do Sul - e que ganha nova evidência no dia 11 de agosto.

Nessa data, o município apresenta os vencedores do projeto Produzindo Música em Talian na Escola, com a exibição de seis videoclipes, no ginásio de esportes da Escola Estadual de Ensino Médio Pedro Migliorini, às 19h. Originado pelos descendentes de imigrantes da região ao mesclar italiano ao português, o talian é um idioma reconhecido, que possui gramáticas, dicionários e um vasto acervo de publicações dos mais diversos gêneros.

No final do ano passado, estudantes a partir do sexto ano do Ensino Fundamental até o último ano do Ensino Médio foram desafiados a criarem composições em talian. Eles precisavam escrever letras com temas relacionados à imigração ou presentes na comunidade, preferencialmente na forma de rima, podendo receber a ajuda dos pais e avós.

Ao todo, 13 temas foram inscritos, e seis foram selecionados como os melhores por uma comissão de cinco jurados especialistas na língua, formada pelo Centro de Tradições Italianas de Monte Belo do Sul, promotora do concurso. São esses, cujas composições foram arranjadas com melodias próprias e gravadas por grupos locais, que estarão representadas no evento em forma de audiovisual.

"Esse projeto aproxima os jovens da nossa cultura e os estimula a manter viva essa característica tão própria do nosso povo. Além disso, é um movimento de integração comunitária, uma vez que envolveu os trabalhadores da cultura do município num projeto colaborativo e que está entregando novas músicas em talian, contribuindo para renovar nosso patrimônio cultural", comenta o secretário municipal de Cultura e Turismo, Alvaro Mazoni.

Os seis escolhidos receberão R$ 3,2 mil em premiação, além de troféu e certificados que serão entregues no dia do evento. Os demais participantes do concurso serão premiados com certificados e medalhas.