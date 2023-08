Projeto do Parque Rural é apresentado em Caxias do Sul

O Parque Rural de Caxias do Sul já tem área definida. O empreendimento ocupará um terreno de quase 62 hectares, localizado na Estrada Municipal 165, nas proximidades da comunidade de Nossa Senhora Aparecida, no distrito de Vila Seca, distante dois quilômetros da Rota do Sol. Por meio de decreto publicado na sexta-feira (28), no Diário Oficial, a área foi declarada de utilidade pública pelo município.

As negociações com os proprietários estão em estágio avançado de conclusão para aquisição. O espaço também abrigará o Centro Esportivo Automotor, destinado a atividades envolvendo o automobilismo, mas com entrada e estrutura próprias. Os principais pontos do projeto e a área escolhida para sua localização foram apresentados à comunidade de Vila Seca, no Ginásio de Esportes do distrito, em reunião convocada pelo município.

O prefeito Adiló Didomenico afirmou que o projeto foi um das suas promessas de campanha "Tenho uma dívida de gratidão com Vila Seca. O Parque Rural criará oportunidades para o desenvolvimento da região campeira de Caxias do Sul", assinalou. O prefeito afirma que a construção do complexo também trará benefícios diretos à infraestrutura.

Na segunda quinzena de agosto, o governador Eduardo Leite deverá anunciar a estadualização de todos os acessos da região campeira de Caxias do Sul ao futuro Aeroporto de Vila Oliva, incluindo o trecho que levará ao Parque Rural. O investimento a ser feito supera o valor de R$ 250 milhões. "A prefeitura já entregou toda a documentação e pré-projetos para o Estado", complementa.

O secretário do Turismo, Ricardo Daneluz, coordenador da comissão instalada para tratar do empreendimento, destacou que o projeto contempla as diferentes atividades campeiras. Citou espaços para rodeios, tiros de laço, remates, leilões e exposições, bem como para eventos festivos, como a Festa do Pinhão, bailes de salão e apresentações artísticas. O próximo passo é elaborar o Plano Diretor do equipamento a fim de garantir o atendimento, de forma organizada, de todas as demandas.