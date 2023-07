Gravataí coloca imóveis à venda por R$ 4,9 milhões

iniciado com a compra do complexo da Ulbra O conjunto de imóveis está avaliado em R$ 4,9 milhões. Em continuidade ao processo de modernização das estruturas públicas,, a Prefeitura de Gravataí divulgou a abertura de concorrência pública para a venda de imóveis. São estruturas localizadas em área nobre, no Centro da cidade.

Um dos terrenos possui 2,3 mil metros quadrados e abriga a Secretaria de Administração, Modernização e Transparência (Smat) com três amplos prédios que, somados, representam 975 metros quadrados de área construída. No mesmo terreno, na esquina, está o prédio que já serviu como sede da antiga Fundarc, com frente para a Rua Adolfo Inácio de Barcelos, 394. A área está avaliada em R$ 3,8 milhões e desocupação das estruturas ocorrerá em até 60 dias após a assinatura da escritura.

A outra área ofertada na concorrência fica localizada na rua Anápio Gomes, 1317. Trata-se de um terreno com 327 metros quadrados. O prédio de dois pavimentos construído no local está parcialmente em uso, abrigando a Junta Militar e outras estruturas administrativas do município, está avaliado em R$ 1,1 milhão. A desocupação ocorrerá em até 30 dias após a assinatura da escritura de compra e venda.

Os serviços públicos que funcionam atualmente nesses locais à venda serão ofertados nas novas instalações da Prefeitura, no futuro Centro Administrativo que será instalado no complexo da Ulbra. O espaço no bairro São Vicente possui 42,8 mil metros quadrados, com 14,2 mil metros quadrados de área construída, e o município deve começar a transferir o gabinete do prefeito e as primeiras secretarias nos próximos meses. Simultaneamente, um espaço será cedido à Ulbra para que mantenha as atividades ao longo deste ano.

O prefeito Luiz Zaffalon reforça que a estratégia de agrupar todas as estruturas em uma única área busca qualificar os serviços prestados pela Prefeitura. "Reunir as secretarias é fruto de planejamento a longo prazo que vai proporcionar praticidade e conforto ao cidadão. Também vamos gerar economia ao contribuinte, reduzindo as despesas da máquina pública com aluguéis e deslocamentos de veículos", completa o prefeito.