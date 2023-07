Nova gestora assume hospital de Dois Irmãos em agosto

Termina nesta segunda-feira (31), o contrato do município de Dois Irmãos com o IB Saúde para a gestão do Hospital São José. Na terça-feira (1), o Hospital Ana Nery, de Santa Cruz do Sul assume a gestão da casa de saúde. Reuniões para o processo de transição estão sendo realizadas.

Os principais pontos tratados no encontro foram os bens adquiridos durante o período de gestão do IBSaúde, os estoques de insumos, o aproveitamento ou desligamento dos colaboradores e, principalmente a garantia da não interrupção do atendimento. Segundo o secretário da Saúde, Nilton José Tavares, o encontro, assim como o período de transição, está sendo muito adequado. Ele acrescentou ainda que a reunião deixou bem definida as responsabilidades e os compromissos de cada um. As indenizações dos colaboradores também serão realizadas pelo IBSaúde e os contratos de serviços já foram compartilhados com a nova gestora do hospital.