Rua Coberta será construída em Cambará do Sul

Conhecida pelos cânions, a cidade de Cambará do Sul, nos Campos de Cima da Serra, terá mais uma atração em breve. Em ato realizado na Prefeitura foi aprovado e encaminhado para licitação o projeto da Rua Coberta, que será inspirada na história e nos pontos turísticos do município.

O prefeito de Cambará do Sul, Ivan do Amaral Borges, destacou a arquitetura inspirada, principalmente, na produção de mel e na árvore Sequóia Lunar, que teve sua semente enviada à Lua na missão Apollo 14, em 1971. "O processo licitatório para a execução da obra já está em andamento e, em breve, teremos um novo ponto de encontro na Praça São José, enriquecendo ainda mais nossa cidade, com um espaço acolhedor e charmoso", afirmou Ivan.

Ao comemorar o que considera ser "um grande passo para o turismo da região", o secretário de Turismo, Fabiano Souza, agradeceu a todos os envolvidos no processo. "Com união e empenho, estamos próximos de realizar um sonho para a nossa querida cidade, diversificando ainda mais as opções turísticas, com o objetivo de atrair mais visitantes e, assim, seguir desenvolvendo", concluiu o titular da pasta.

Com investimento previsto de R$ 2 milhões para a obra de 1.044 metros quadrados, a Rua Coberta evidenciará Cambará do Sul além dos cânions, valorizando, ainda, os materiais abundantes na região, como madeira, metal e basalto. A expectativa é de que o edital seja lançado em breve.