Instituto Penal de São Leopoldo vai ampliar atendimento

Ampliar o acesso à saúde e evitar a circulação de detentos nas ruas. Essa foi a pauta da reunião entre a secretária da Saúde Andréia Nunes e a diretora do Instituto Penal de São Leopoldo (IPSL), Fernanda Camargo. A Prefeitura de São Leopoldo recebeu a habilitação do Ministério da Saúde para estruturar uma equipe de Atenção Primária Prisional, conforme legislações do governo federal e estadual, que, além de fornecer recursos, ampliará a carga horária de atendimento.

"É um grande passo. Cuidar da saúde é um processo de reeducação. A iniciativa possibilitará o acesso das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional ao cuidado integral no SUS, qualificando a Atenção Primária no âmbito prisional como porta de entrada do sistema e ordenadora das ações e serviços de saúde pela rede", destacou Andréia. O atendimento no local reduz custo financeiro do transporte e os riscos de exposição de apenados, profissionais prisionais e de saúde que acompanhavam o deslocamento.

O Instituto Penal é de regime semiaberto. Portanto, os apenados saem durante o dia para trabalhar. Entre as principais dificuldades apontadas pelo IPSL na assistência à saúde estão o deslocamento até os serviços, desconforto gerados nas unidades básicas de saúde (UBS) com pacientes escoltados e algemados, ausência de acompanhamento preventivo da saúde dos apenados e altos índices de doenças crônicas agudizadas.

O efetivo carcerário em 2023 gira em torno de 190 presos. Desses, 55% saem para trabalhar e o restante se mantém em regime fechado. "O IPSL possui uma alta rotatividade da população carcerária, em torno de 20%. Este cenário gera uma abundante e plural demanda de saúde, que até então era parcialmente suprida pela rede de saúde local e por profissionais cedidos pela Secretaria Municipal da Saúde. Agora isso será ampliado no próprio instituto, com mais segurança para todos", reforçou a diretora Fernanda Camargo.