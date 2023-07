Esteio oferece descontos para dívidas de habitações populares

Inicia-se na terça-feira (1º) o prazo para que pessoas que residam em imóveis de programa de habitação popular em Esteio e que estão com débitos em atraso e/ou não transferiram a matrícula para seu nome fazerem a adesão ao novo Refis Habitacional.. Uma lei, sancionada na semana passada, oferece descontos para os proprietários regularizarem seus débitos, beneficiando moradores de loteamentos como Neuza Brizola (Hípica), Cruzeiro, Santo Inácio, Orestes Pianta e Jardim das Figueira, entre outros.

Quem optar por fazer o pagamento dos débitos à vista no ato da adesão ao programa contará com uma redução de 100% da multa moratória, correção monetária e dos juros de mora e de 95% de desconto no saldo devedor. Neste caso, o contribuinte que fizer o registro e a transferência junto ao Registro de Imóveis no prazo de 60 dias terá isenção do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

Também será possível fazer o pagamento dividindo em até 24 vezes, com redução de 100% da multa moratória e dos juros de mora e de 40% de desconto do saldo devedor. O valor da parcela não poderá ser inferior a R$ 41,64, e o pagamento inicial deverá ser feito no primeiro dia útil após a adesão ao programa.

Para solicitar a adesão, que pode ser feita até o dia 31 de outubro, é preciso comparecer à Secretaria Municipal de Urbanismo, de segunda a sexta-feira, das 12h30min às 18h. É necessário levar cópia da cédula de identidade e do CPF do requerente e do cônjuge ou companheiro, comprovante de endereço atualizado, procuração com firma reconhecida (quando necessário), e prova do vínculo do requerente com o imóvel (contrato firmado com o município ou comprovação da posse por, no mínimo, cinco anos)..