Hospital de Butiá espera 1,5 mil atendimentos em novo Centro de Imagem

O município de Butiá entregou à comunidade, na sexta-feira (28), o Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI), localizado no Hospital Municipal. O serviço conta com mamógrafo, raio x, ultrassonografia e eletrocardiograma. A expectativa é que aproximadamente 1.500 atendimentos ocorram por mês, beneficiando pacientes butiaenses e de municípios da Região Carbonífera.

A entrega do CDI faz parte do trabalho de ampliação dos serviços de saúde, que pretende evitar que os cidadãos tenham que se deslocar até outros hospitais. A principal novidade é o início da operação da Sala de Mamografia, após todos os trâmites de autorização junto ao governo do Estado.

Durante o ato de inauguração, o prefeito Daniel Almeida, destacou que a instalação do mamógrafo significa a realização de um sonho, principalmente, para as mulheres. "Sabemos da importância neste momento que elas precisam fazer o exame e serem acolhidas de uma maneira carinhosa e atenciosa", afirmou.

O secretário municipal de Saúde, Paulo Almeida, também classificou o momento como histórico, frisando a importância das ações de prevenção. "Esse serviço que estamos entregando hoje, não é um simbolismo, é de fato salvar vidas, é de fato oferecer possibilidade de prevenção da saúde", concluiu

Para a secretária municipal de Assistência Social, e coordenadora do grupo de trabalho do Avança Butiá, Tanira Marques, a conquista é mais um resultado positivo do Programa de Aceleração Municipal, formado por 40 metas prioritárias. "É um grande ganho, não só a mamografia, mas todo centro de imagem, ficando a disposição de toda comunidade", pontuou.