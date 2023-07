Programada para terça-feira, sétima edição do Café com Emprego oferecerá 800 vagas em Passo Fundo

Para comemorar os 166 anos de Passo Fundo, a Prefeitura de Passo Fundo promove, na terça-feira (1), a 7ª edição do Café com Emprego. A atividade será realizada no Clube Comercial, das 8h às 14h, e cerca de 800 vagas de emprego estarão disponíveis ao público.

De acordo com o prefeito, Pedro Almeida, o Café com Emprego já inseriu no mercado formal de trabalho aproximadamente 800 pessoas, em diferentes setores produtivos e econômicos. "Desde a primeira edição, realizada em 2021, observamos um cenário positivo para a geração de emprego e o aumento da oportunidade de inserção das pessoas nas empresas locais. Isso nos estimulou a seguir promovendo e ampliando o projeto, além de nos levar a desenvolver outras iniciativas, como a Escola das Profissões, que qualifica e capacita profissionalmente os passo-fundenses para as demandas do mercado", declarou o prefeito.

Sob responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a 7ª edição do Café com Emprego, destacou o secretário, Diorges Oliveira, terá a participação de 26 empresas dos segmentos do comércio, serviços, indústria e tecnologia. "Nesta edição especial que comemora o aniversário do município teremos um espaço dedicado para que as pessoas possam se inscrever em mais de 40 cursos de capacitação profissional", informou, acrescentando que as vagas de trabalho também envolvem oportunidades para Menor Aprendiz, Jovem Aprendiz, estágios de ensino médio e superior e para PCD's.