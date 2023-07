Iniciativa com bicicletas auxilia na coleta seletiva em bairro da cidade de Canoas

Com o objetivo de aumentar a quantidade e melhorar a qualidade dos resíduos recicláveis coletados, a Secretaria de Meio Ambiente de Canoas, em parceria com a cooperativa Coopersol, lançou o projeto Reciclobike no bairro Niterói. A iniciativa consiste na coleta seletiva com o uso de bicicletas próprias para essa atividade. O modelo possibilita um atendimento personalizado e mais próximo dos moradores, que podem combinar qual o melhor horário para a coleta dos materiais.

"A iniciativa impacta positivamente o meio ambiente, reduzindo o envio de resíduos para aterros sanitários. Além disso, o projeto também contribui para as questões sociais. Com a melhora da qualidade dos materiais que chegam na cooperativa e a redução do tempo de triagem, os 24 cooperados que vivem da reciclagem têm sua renda aumentada", destaca o diretor de Saneamento, Resíduos e Coleta Seletiva da pasta, André Luiz Arnhold.

De acordo com a gestora de roteiro da Coopersol, Bruna Oliveira, o projeto está tendo uma ótima aceitação e uma grande adesão por parte dos munícipes atendidos. "Vemos que o pessoal gosta de ter essa maior proximidade entre a população e os coletores. E para nós, é uma ótima forma de intensificarmos a coleta seletiva, que traz grandes benefícios para o meio ambiente e todas as famílias que vivem desse trabalho", ressalta.