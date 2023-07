JBS abre 40 vagas de emprego em Caxias do Sul

O frigorífico da JBS está com oportunidades de emprego para moradores de Caxias do Sul e municípios vizinhos. São 40 vagas abertas na unidade da Seara de Ana Rech, sem exigência de experiência e salário compatível com o mercado.

A companhia está contratando novos profissionais para a função de operador de produção nas áreas de abate e desossa. Os interessados devem se dirigir diretamente até a sede do Sine de Caxias do Sul (rua Bento Gonçalves, 1901, Centro) munidos de documentos e currículo para participarem da seleção, que acontece no dia 4 de agosto, das 9h às 16h.

Entre os benefícios oferecidos pela companhia estão cesta básica, plano de saúde e odontológico, transporte fretado, programa de participação de resultados, restaurante no local, kit Seara, seguro de vida e convênios com instituições de ensino, farmácias e academias. Mais informações podem ser buscadas diretamente na unidade ou através do telefone: (54) 3283-8500.