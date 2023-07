Creral anuncia redução de 10% na conta de luz para os cooperados

O conselho de líderes da Creral aprovou a redução de 10% nas tarifas de energia dos associados. A decisão foi tomada durante reunião do conselho, realizada na semana passada, em Erechim. A nova tarifa passa a vigorar para o consumo do mês de agosto e irá contemplar os associados da cooperativa.

Atualmente são 7.923 associados ativos em 37 municípios do Alto Uruguai, Altos da Serra e Zona da Produção, sendo 4.654 rurais, 2.708 urbanos, 52 indústrias e 509 comerciais e poder público.

O presidente da Creral, Alderi do Prado, explica, que o desconto é possível devido a cooperativa estar comprando energia com valor menor para entregar aos associados. Além disso, o dirigente ressalta que a cooperativa irá distribuir cerca R$ 2,5 milhões para reduzir a tarifa, e que a economia aos associados será de R$ 5 milhões. "Podemos dizer que estamos devolvendo aos associados o resultado que ele ajudou a obter. Uma parte do resultado financeiro da Creral já vai ficar com os associados, pagando menos pela energia", diz Alderi.

A previsão é de que a tarifa da Creral em relação a concessionária local ficará 14,5% menor na classe rural e 9% menor nas classes residencial e comercial, conforme comparativo feito. Alderi garante que a meta é reduzir ainda mais a tarifa através de investimentos em redes e subestações. "O plano de investimentos da cooperativa continua, vamos construir subestações em Entre Rios do Sul, Sananduva e Getúlio Vargas, investir nas redes, em modernização e tecnologia, é assim que conseguiremos continuar a reduzir o preço da energia aos associados", conclui.