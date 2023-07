Dnit realiza obras em trechos de duas BRs em Santa Maria

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou, nesta quinta-feira (27), que a interseção entre a BR-158/RS e a BR-392, popularmente conhecido como viaduto do bairro Uglione, terá alteração no trânsito no próximo sábado (29) e no domingo (30) em Santa Maria. Os bloqueios estão programados para ocorrer das 7h30 às 17h30 e são necessários para que sejam executados serviços de pavimentação na alça que liga a BR-392 à BR-158, no sentido São Sepé-Júlio de Castilhos.