Prefeitura de Pelotas abre seleção para preencher vagas em cinco cargos

A prefeitura de Pelotas abriu a seleção simplificada para o preenchimento de vagas para os cargos de merendeira, monitor, fonoaudiólogo, técnico de enfermagem do trabalho e enfermeiro do trabalho. Os interessados terão até o dia 4 de agosto para realizar as inscrições, através do site da prefeitura.

As contrações de técnico de Enfermagem do trabalho e de enfermeiro do trabalho representam avanço no investimento e no planejamento da área de pessoal do município. Será a primeira vez que o Executivo contará com profissionais especializados na área. Já o chamamento para os cargos de fonoaudiólogo, monitor e merendeira será feito de acordo com a necessidade do município.