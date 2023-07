Hospital de Erechim terá novo centro para partos normais

O novo Centro de Parto Normal da Fundação Hospitalar Santa Terezinha (FHSTE), em Erechim, vai ganhar uma nova área. O espaço terá vários ambientes, como quartos individuais, sala de exames com três leitos, ambulatórios, sanitários e copa e deve ser entregue à comunidade neste segundo semestre. No sentido de dotar a nova estrutura com equipamentos novos foram adquiridas, entre outros, três camas hospitalares que estão disponíveis no novo centro.

Conforme explica a direção da da casa de saúde, as camas foram instaladas e a equipe técnica recebeu treinamento para melhor manuseio do equipamento. A obra está em fase final para que possa ser entregue aos usuários. No momento estão sendo instalados os equipamentos novos, bem como estão em fase de testagem final da rede lógica, climatização e rede hidrossanitária.

Todos os investimentos realizados no novo centro foram oriundos de parcerias com o governo do Estado, através do programa Avançar na Saúde, e de emendas parlamentares ."Estamos buscando melhorias constantes para a instituição de saúde através de projetos e parcerias encaminhados aos entes parceiros: União e Estado e também com a iniciativa privada", disse Jackson Arpini, diretor executivo da Fundação.

Ele afirma que a FHSTE tem se empenhado em ações que venham qualificar a estrutura e ajudar na sustentabilidade financeira do hospital, que atende via SUS. A ideia, também, é trazer mais conforto a quem usa da infraestrutura geral.