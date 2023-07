Canela inicia revisão do Plano Municipal de Saneamento

A prefeitura de Canela, com o apoio da empresa Garden Projetos e demais órgãos iniciou o processo de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. A iniciativa atende a legislação da Política Nacional de Saneamento Básico e o Novo Marco do Saneamento, que tem prazo para ser concluído até 2033. A solenidade para a assinatura do Termo de Início para revisão do texto, cujo prazo para conclusão é de 12 meses, foi realizada na sede do Legislativo canelense.

O Plano de Saneamento é uma ferramenta que define diretrizes para os serviços de saneamento básico, tendo como objetivo estabelecer um planejamento das ações de saneamento com a participação popular, com vistas à proteção e despoluição dos recursos hídricos, promoção da saúde pública e a boa qualidade de vida. A apresentação da proposta para construção do novo plano foi conduzida pela gestora ambiental Cibelle Machado Carvalho, que detalhou como será realizado todo o processo.

Os trabalhos serão divididos em quatro eixos: manejo de resíduos sólidos; drenagem e manejo de águas pluviais urbanas; esgotamento sanitário; e abastecimento de água potável. "Teremos o auxílio de cerca de 20 profissionais de diferentes áreas. E será através deste plano que poderemos exigir que a concessionária responsável pelo serviço execute as demandas necessárias para a população de Canela", explica Cibelle.

As reuniões para a revisão do plano na cidade da Serra gaúcha serão setorizadas e realizadas de forma on-line para facilitar a participação de todos. "Temos um desafio muito grande pela frente para melhorar a qualidade e os nossos índices de saneamento, um fator fundamental para a vida e a saúde de todos", avalia o secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Alfredo Schaffer. As datas das reuniões, assim como a agenda do plano de trabalho, serão divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura de Canela assim que forem definidas pelos órgãos e entidades competentens.