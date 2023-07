Taquara promove curso em parceria com o Sesc em agosto

A população de Taquara interessada em empreender, ou que já tem um negócio próprio, terá no mês de agosto a possibilidade de realizar um curso gratuito de incentivo ao empreendedorismo. Estão abertas as inscrições para o projeto GerAção Empreendedora, iniciativa do Sesc, da Besouro Fomento Social e do Instituto Gaúcho Pró-Cidadania, que conta com o apoio do município.

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Cidadania, fará a divulgação do curso através da Rede Cidadã Empreendedora, iniciativa que busca auxiliar pessoas que estão à procura de emprego no município, em especial, aquelas que já utilizam os serviços assistenciais promovidos pela pasta. "É a forma que temos de auxiliar na independência da população assistida pelos nossos programas. Nas próximas semanas, faremos os encaminhamentos necessários para ter um grande número de participantes", comenta o secretário Maurício Souza Rosa.

As aulas terão uma carga horária de 20 horas. São 60 vagas disponíveis em duas turmas. A primeira delas será entre os dias 7 e 11 de agosto. A segunda turma terá aulas entre os dias 14 e 18 de agosto. Em ambas as turmas, as aulas serão na sala da Câmara da Indústria, Comércio, Serviços e Agropecuária do Vale do Paranhana (CICS-VP), onde também funciona o Centro Administrativo Municipal, na Rua Júlio de Castilhos, 2751, bairro Centro. As inscrições seguem até 3 de agosto, para a primeira turma, e até 10 de agosto, para a segunda turma.

A gerente da unidade operacional do Sesc em Taquara, Fabiane Luiz Oliveira, destacou a importância do curso, que pretende mostrar o caminho para empreender, até para as pessoas que nunca pensaram na possibilidade de ter o próprio negócio na cidade do Vale do Paranhana. "A metodologia já foi amplamente aplicada em diversos estados brasileiros e em outros países. Esse projeto possibilitará acesso a um conhecimento importante sobre empreendedorismo", frisa.