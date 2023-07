Gramado tem último fim de semana com tarifa zero nos ônibus

Os moradores de Gramado têm até o este fim de semana (29 e 30 de julho) para aproveitar a tarifa zero no transporte público de Gramado. A iniciativa da prefeitura permitiu que moradores e turistas pudessem utilizar o transporte coletivo público gratuitamente nos finais de semana de julho e voltará nos meses de novembro e dezembro deste ano, também aos fins de semana.

Durante o mês de julho, houve um aumento no número de usuários do transporte coletivo, segundo dados enviados pela empresa Gramado Turismo. No primeiro fim de semana do mês, um total de 3.114 pessoas usaram os benefícios; no segundo fim de semana foram 3.183; no terceiro foram 3.383; no quarto foram 3.648 pessoas.

"Estamos muito satisfeitos com o sucesso da Tarifa Zero no transporte público durante esse mês. Essa iniciativa trouxe benefícios significativos para a comunidade, incentivando o uso do transporte coletivo e aliviando o trânsito da cidade", comenta o prefeito Nestor Tissot.

O transporte público gratuito retorna nos fins de semana de novembro e dezembro, durante o período do Natal Luz. O programa foi criado para incentivar a população a continuar utilizando o transporte coletivo como uma opção econômica e sustentável de locomoção, sobretudo à região central da cidade.