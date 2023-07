UCS faz seleção em busca de pessoas interessadas em testar jogos digitais

O Laboratório de Garantia de Qualidade de Jogos Digitais da Universidade de Caxias do Sul (UCS Lab Q.A.) abriu inscrições para interessados em integrar um cadastro de playtesters - testadores de jogos eletrônicos antes de seu lançamento. A iniciativa oportuniza aos jogadores conhecer em primeira mão as novidades desenvolvidas pelos estúdios brasileiros de jogos e contribuir no aprimoramento dos games.

Os selecionados serão responsáveis por experimentar jogos eletrônicos, verificar as diversas funcionalidades planejadas e, como os testes serão acompanhados por profissionais da área de Jogos Digitais, conhecerão processos e tecnologias usadas no desenvolvimento dos games. O coordenador do laboratório, que também está à frente dos cursos de Criação Digital e de Jogos Digitais, professor Marcelo Luis Fardo, conta que os testes são feitos para diversas finalidades, desde detectar erros de programação, questões de design ou de acessibilidade, até mesmo de preferências de estilos ou de engajamento. "Assim se eleva a qualidade do game, melhorando a competitividade dos estúdios de jogos brasileiros no mercado mundial", considera.

Marcelo analisou o potencial do segmento. "Os dados da indústria mostram uma expansão praticamente ininterrupta desse mercado, ano após ano desde o seu nascimento, entre o final da década de 1970 e o início dos anos 1980. Nos últimos anos, o Brasil tem entrado com força nesse cenário e desenvolvido o mercado interno com uma virada de chave para a produção de jogos, não mais somente consumo", contextualiza.

Os cadastrados serão acionados de acordo com demanda e possibilidade de cada sessão de testes, previamente agendada. Todos receberão certificado de participação, válido como horas complementares.