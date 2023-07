Estância Velha recebe segunda edição da Ruralfest no fim de semana

A valorização do agronegócio será destaque no final de semana, em Estância Velha. A cidade já respira o clima rural com a estrutura que está sendo montada no Parque Chimarrão para a Ruralfest. Para os organizadores da feira o clima é de otimismo com a expectativa de receber um público superior a 20 mil pessoas nos três dias da festa.

"Esperamos que nestes dias, os visitantes vivam a Ruralfest, junto conosco. Tudo está sendo preparado com muito carinho, para que seja um final de semana especial", projeta Viviane Diogo, secretária de Meio Ambiente, Pecuária e Agricultura.

A 2ª Ruralfest inicia na sexta-feira, 28, das 17h às 22h, segue no sábado e domingo das 9h às 22h, no Chimarrão, no bairro Lira. O ingresso e todas as atrações são inteiramente gratuitas. "Embora já estejamos todos acostumados a realizar grandes eventos aqui em Estância Velha, a expectativa é sempre de que o próximo será melhor, então sobre a Ruralfest o nosso sentimento é de que mais uma vez atingiremos os nossos objetivos de levar alegria aos nossos visitantes", declara Maicon Dutra, diretor de Turismo da cidade.