Sapiranga confirma atrações da Festas das Rosas

Foram anunciados, nesta quarta-feira (26) as atrações nacionais da 38ª Festa das Rosas, que acontece de 11 a 19 de novembro, no Parque do Imigrante, com entrada gratuita. Serão noites alternando nomes de sucesso no cenário nacional: Reação em Cadeia (dia 11), Zé Neto e Cristiano (dia 12), Guilherme e Benuto (dia 14), Morada (dia 16) e Jorge e Mateus (dia 19). O anúncio foi feito pela prefeita Carina Nath, acompanhada pela corte da festa, formada pela rainha Lívia Maria Flor, e as princesas Flávia Pires de Souza e Amanda Somavilla.

Além das atrações nacionais, o evento contará ainda com shows regionais e locais, feiras, exposições, gastronomia típica, chopp artesanal e city tour. No Parque do Imigrante uma infraestrutura será montada para receber milhares de visitantes por dia, com variado cardápio na área de alimentação (comida colonial no almoço e janta e produtos da região, como cuca, pães e bolinhos de batata). A Festa das Rosas é uma das maiores festas populares do RS e recebeu mais de 150 mil pessoas na edição de 2022.