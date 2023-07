Nova Petrópolis sedia encontro mundial de coreógrafos

Teve início nesta quarta-feira (26) a primeira edição do Encontro Mundial de Coreógrafos, realizado em Nova Petrópolis, durante o 50º Festival Internacional de Folclore. O evento é promovido em parceria com a Organização Internacional de Folclore e Artes Populares (IOV) e segue com programação até o domingo (30, no Centro de Eventos.

A abertura oficial contou com apresentações dos Índios Pataxós da Aldeia Coroa Vermelha, da Bahia, e do Schützenhaus Tanzgruppe, de Nova Petrópolis. O ato foi acompanhado pelo presidente mundial da IOV, Alli Abdulah Khallifa, e pelo prefeito em exercício de Nova Petrópolis, Martim Wissmann.

Em seus pronunciamentos, ambos destacaram a importância da cultura e do folclore. "O Festival de Folclore está inserido de uma forma muito profunda na comunidade de Nova Petrópolis, desde os adultos até as crianças", afirmou o prefeito em exercício. "Devemos continuar fazendo esforços para preservar a nossa identidade, nossa cultura e nosso folclore", disse o presidente Alli Abdulah Khallifa, que atua como escritor, poeta e pesquisador e reside no Bahrein.

Até o dia 30 de julho, o 1º Encontro Mundial de Coreógrafos IOV oferecerá palestras, rodas de conversa, relatos de experiências e mostra artística. As atividades são restritas aos inscritos.