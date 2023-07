Festa da Uva inicia a venda de espaços para 2024

A Festa Nacional da Uva 2024 deverá contar com cerca de 400 expositores, que poderão apresentar seus produtos e serviços ao público durante a programação, de 15 de fevereiro a 3 de março, no Parque de Eventos Mário Bernardino Ramos. A intenção da Comissão Comunitária da Festa da Uva é gerar cerca de R$2 milhões com a comercialização dos espaços, e os recursos serão investidos na organização do evento. Os detalhes foram apresentados em coletiva à imprensa, nesta quarta-feira (26).