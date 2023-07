Encontro em Santa Cruz do Sul aborda investimentos e tecnologias disponíveis para produtores da cidade

As estiagens dos últimos anos têm originado muitas discussões acerca dos desafios e dificuldades dos produtores rurais da região. Neste sentido, nesta quarta-feira (26), a Sicredi Vale do Rio Pardo promoveu uma mobilização com produtores de arroz, soja e milho. O intuito da reunião técnica, que aconteceu no Salão Agnes, em Linha Nova, no interior de Santa Cruz do Sul, era orientar os agricultores sobre investimentos e tecnologias disponíveis para o setor primário do agronegócio.

O encontro abordou o Plano Safra 23/24, o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), emissão de nota fiscal eletrônica e utilização de estação meteorológica na propriedade. Conforme o assessor de negócios da Sicredi Vale do Rio Pardo, Jeferson Klunk, os próprios produtores, parceiros da mobilização, escolheram os assuntos debatidos na reunião. "É a cooperação para a construção de um campo mais desenvolvido e mais forte. A reunião é uma oportunidade para os produtores sanarem suas dúvidas e conhecerem detalhes importantes sobre créditos, investimentos e tecnologias oferecidas pelos nossos parceiros. Manter o associado informado e atualizado é importante para que ele consiga desenvolver a sua atividade agrícola", destacou Klunk.

A primeira abordagem foi o Plano Safra, com as alterações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), as diferentes taxas de juros e as formas para solicitar o crédito. "A reunião é a construção de parceria e relacionamento próximo com os produtores. Somos parceiros nos investimentos para a realização de sonhos", salientou a gerente de Negócios Agro da Agência Sicredi de Linha Santa Cruz, Luana Preuss. Sobre o Proagro, os especialistas em agronegócio da cooperativa, Gustavo Schuck e Guilherme Kussler, falaram sobre as novas regras e as boas práticas para melhorar a utilização do programa, principalmente a atenção ao projeto apresentado.

As soluções tecnológicas ao produtor também foram tema. Para finalizar a reunião, o representante da ACNFagro, Thiago Henrique Pires, detalhou o processo de emissão de nota fiscal eletrônica por meio de um aplicativo instalado no celular do produtor rural, que facilita e agiliza ainda mais o processo durante a safra.