Ao custo de R$ 783 mil, mirante para o Vale Dourado será construído em Erechim

A prefeitura de Erechim anunciou nesta quarta-feira (26) a construção de um mirante, nos altos da avenida Maurício Cardoso, com vista para o Vale Dourado. O investimento será de R$ 783 mil.

O espaço vai contar com decks, escadas, área de convivência com bancos, bicicletário, lixeiras, iluminação em LED, além de câmeras de vigilância com identificação facial, que serão monitoradas pelo Programa Sentinela. O prazo do contrato de execução da obra é de três meses, podendo ser ampliado para seis meses.

A secretária de Cultura e Esporte, Carla Talgatti destacou que a iniciativa conta com apoio da URI Erechim. "Nesse local teremos um letreiro lindo, para evidenciar o nosso amor pela nossa cidade. Ele está sendo confeccionado com estudantes da URI", destacou a secretária.

"Essa é uma proposta de ser um espaço para lazer e contemplação do pôr do sol, com uma estrutura mais leve. O protagonista do projeto é a paisagem", comentou a gestora técnica do projeto, a arquiteta urbanista Ariane Pedrotti.