Doze terceiras faixas são construídas e entregues em trecho da RSC-153, entre Passo Fundo e Tio Hugo

O governo do Estado concluiu a construção de 12 terceiras faixas na RSC-153, entre Passo Fundo e Tio Hugo, na região norte. Foram investidos R$ 21,3 milhões na obra realizada ao longo dos 35,91 quilômetros da rodovia. No total, foram construídos 14,08 quilômetros de novas pistas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes. Os trabalhos começaram em julho do ano passado.

"Esta era uma obra aguardada com muita expectativa pelos usuários da rodovia, já que impacta diretamente as questões de mobilidade e de segurança. As terceiras faixas permitirão maior fluidez do trânsito, gerando ganhos importantes em logística e na redução de custos de transporte", afirma o titular da secretaria, Juvir Costella.

A construção das terceiras faixas era uma reivindicação permanente dos usuários da rodovia e das comunidades locais. Com a conclusão dos trabalhos, o tráfego circulará com maior agilidade, em função dos novos pontos de ultrapassagem ao longo do trecho.

Outro benefício é que essas terceiras faixas construídas reduzirão os locais de retardamento do fluxo de veículos, evitando a formação de comboios pela falta de locais de ultrapassagem. "É uma obra importante que amplia a capacidade da rodovia, possibilitando que veículos pesados circulem pela faixa da direita e que veículos leves trafeguem com maior segurança", detalha o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.