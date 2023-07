Monumento ao Imigrante será restaurado em Novo Hamburgo

Foi apresentado nesta semana o projeto de conservação e restauro do Monumento ao Imigrante e implementação do Memorial Monumento ao Imigrante, em Novo Hamburgo. A proposta foi aprovada pelo Conselho Estadual de Cultura e já está apta para financiamento através da Lei de Incentivo à Cultura do Estado, pelo programa Pró-Cultura RS.

Com um total de R$ 1.5 milhões autorizados para captação, o projeto está divido em três etapas que vão muito além da recuperação da alvenaria. O primeiro estágio do projeto envolve as ações de restauro e conservação do Monumento ao Imigrante, que se encontra em deterioração. Além da recuperação, a proposta inclui adaptações à acessibilidade física, iluminação, paisagismo e ações de Educação Patrimonial (divulgação de conteúdos informativos e educativos sobre o processo de restauro e oficinas de formação).

A segunda etapa terá a pesquisa e formatação do Memorial Monumento ao Imigrante, resgatando a história da criação, construção e usos do monumento, a partir de 1923. A terceira parte é a apresentação de todo o conjunto em um evento à comunidade, com o monumento restaurado e o memorial disponível com exposição física, totem interativo, maquete tátil e uma publicação impressa. "Nosso objetivo é entregar o Memorial restaurado dentro dos festejos do Bicentenário", afirma Guilherme Henz, presidente da Associação de Moradores e Empreendedores (AME) de Hamburgo Velho, realizadora do projeto.

Criado em homenagem aos 100 anos da Imigração Alemã e inaugurado na época da emancipação de Novo Hamburgo (1927), o Monumento ao Imigrante é o mais antigo da cidade. Em 2008, foi tombado pelo município por seu valor histórico e cultural. No formato de monumento-mirante, reúne a função memorial e histórica aliada à experiência paisagística. "É uma tipologia inspirada nas Torres de Bismarck, construídas na Alemanha entre o final do século XIX e início do século XX", explica o arquiteto Jorge Stocker Júnior, coordenador e responsável técnico do projeto de restauro. "A obra marca não apenas uma referência histórica, no caso a Imigração Alemã no Brasil, como foi criada para valorizar a paisagem e o desenvolvimento da época da emancipação, com seu mirante que permite contemplar toda a região."

O projeto original foi elaborado pelo arquiteto Ernest Karl Ludwig Seubert. O local definido para o monumento teria sido o primeiro lote colonizado por alemães, segundo a história oral. Ele permanece no mesmo lugar, à rua Oscar Emílio Muller, 49, no bairro Vila Nova, e pode ser visitado de forma gratuita.

Construído em técnica mista, o Monumento ao Imigrante apresenta paredes de tijolos maciços e estrutura de concreto armado, com presença de vigas metálicas e lajes de tijolo armado. Colunas e detalhes em arenito serão decapados para apresentar suas texturas originais, hoje cobertas por tinta acrílica. "Na pesquisa para desenvolver o projeto, identificamos os tons originais do interior, que voltarão a ser usados em pintura com tinta mineral nas cores amarelo ocre e vermelho óxido de ferro", informa Jorge Stocker Júnior.

Detalhes dos ressaltos na parede e do ornato de moldura no peitoril das janelas, hoje com diversas avarias, serão recuperados. Também receberão atenção especial os móveis de carvalho esculpidos em mármore na entrada do Memorial, com a assinatura do artista F. Siegl. "O carvalho é símbolo de germanidade e representa solidez, poder, longevidade, elevação espiritual e material. As peças estão na entrada do Memorial, reforçando seus significados", ressalta o arquiteto.