Primeira maratona de Santa Maria vai ocorrer no mês de setembro

A prefeitura de Santa Maria confirmou que estão abertas as inscrições para o lançamento da 1ª Maratona de Santa Maria, que ocorre nesta sexta-feira (28), às 19h, no Itaimbé Palace Hotel. O evento é gratuito, voltado para todos os inscritos na maratona e visa proporcionar a aproximação do público com o mundo dos esportes e da corrida através da fala de uma atleta recordista que entende bem do assunto. A 1ª Maratona de Santa Maria ocorre em 24 de setembro e já está com todas as vagas preenchidas.

O lançamento será marcado pela palestra com a atleta paulista e bicampeã pan-americana de maratona, Adriana Aparecida da Silva. Ela começou a correr em 1993, quando foi convidada pelo irmão a disputar uma prova de 5 km em sua cidade-natal, Cruzeiro (SP). A atleta ganhou a prova e nunca mais parou. Hoje carrega duas medalhas pan-americanas (ouro em Guadalajara 2011 e prata em Toronto 2015) e duas participações em Jogos Olímpicos: Londres 2012 e Rio 2016. Detém, também, o recorde brasileiro e sul-americano na maratona, com a marca de 2h29min17s, conquistada em Tóquio (Japão) em 2012.

Na ocasião, será sancionada a nova lei do Programa Municipal de Apoio e Promoção do Esporte (Proesp), como explica o secretário de Esporte e Lazer, Gilvan Ribeiro. "Será um momento de lançarmos oficialmente a Maratona de Santa Maria. Além disso, vamos agregar no início do evento o ato para sancionar a nova lei do Proesp. A nova minuta será sancionada e a lei antiga será revogada", disse.

A 1ª Maratona de Santa Maria ocorrerá em 24 de setembro e mais de 800 pessoas já garantiram seus lugares na corrida. As vagas estão esgotadas, e a premiação será constituída de troféus e premiação em dinheiro para os cinco primeiros colocados, nos gêneros masculino e feminino.