Minas do Leão oferece fisioterapia na casa dos pacientes

Para garantir o atendimento de pacientes da rede pública com dificuldade de locomoção, a prefeitura de Minas do Leão criou o programa Fisioterapia em Casa. Atualmente, cerca de 40 leonenses recebem o tratamento fisioterapêutico em suas residências.

A prefeita de Minas do Leão, Silvia Lasek, destaca que o programa leva muito mais que um tratamento de saúde para as casas de pessoas sem condições de deslocamento. "Esse é um atendimento humanizado, que leva a melhoria da qualidade de vida até as pessoas, criando também um momento de interação", afirma a prefeita.

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Atenção Primária em Saúde, é a responsável por avaliar e identificar os pacientes que necessitam do atendimento em domicilio. "Esse programa atendeu muitos pacientes que ficaram com sequelas após a Covid. Hoje, também auxilia no tratamento das pessoas que retornam de internações hospitalares e não podem, em um primeiro momento, locomover-se até a clínica de fisioterapia", explicou o secretário de Saúde, Paulo César Nunes