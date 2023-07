Pelotas Parque Tecnológico amplia escopo de atuação

O Pelotas Parque Tecnológico (PPT) modificou recentemente o seu estatuto, passando a atuar agora como um Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT). A decisão foi formalizada na assembleia, que ocorreu em junho, e permitirá concorrer em novos editais de captação de recurso e desenvolver atividades de pesquisa, inovação científica e tecnológica.

O vice-presidente do Conselho de Administração do PPT, Vinicius Campos, explica que a mudança irá estimular o desenvolvimento do parque, visto que até então as atividades de pesquisa e ensino só poderiam acontecer dentro dos parceiros envolvidos nos projetos, que eram considerados ICTs. Agora, será possível realizá-las na própria estrutura do Pelotas Parque. "A maioria dos parques tecnológicos nasce naturalmente nas universidades, portanto já são Institutos de Ciência e Tecnologia, o que não foi o nosso caso. Contudo, o parque já atingiu maturidade, é uma instituição bem consolidada, e está preparada para essa nova fase", destaca.

As ICTs são organizações sem fins lucrativos de administrações públicas ou privadas que realizam e incentivam pesquisas científica e tecnológica para a criação de soluções que respondam às necessidades da sociedade de maneira inovadora. Graças à alteração, será permitido que o Pelotas Parque Tecnológico participe, por exemplo, em editais de fomento público para captar recursos diretamente de empresas para desenvolver projetos específicos. Será possível ainda atuar dentro das Leis de Informática e Lei do Bem, que caracteriza um conjunto de incentivos fiscais para incentivar a inovação tecnológica às pessoas jurídicas.

Além de se tornar um ICT, o Pelotas Parque Tecnológico também adicionou uma nova modalidade para a realização das suas assembleias. Agora, está autorizado o formato híbrido, com assembleias on-line e presenciais, facilitando a participação de todos os envolvidos nas reuniões que forem programadas.