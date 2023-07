Passo Fundo lança campanha contra maus tratos a animais

A Prefeitura de Passo Fundo lançou uma campanha de conscientização sobre abandono e maus-tratos de animais. A mobilização contará com informações nas redes sociais e a afixação de placas em locais estratégicos da cidade, entre outras atividades propostas pela Coordenadoria de Bem-estar Animal.De acordo com o prefeito Pedro Almeida, o objetivo é sensibilizar a população acerca da importância da proteção e da garantia dos direitos dos animais. “Desenvolvemos, em Passo Fundo, uma série de políticas públicas voltadas aos animais, como as castrações gratuitas e o acolhimento de cães e gatos em lares temporários. Temos uma equipe de fiscalização de denúncias e situações de abandono e maus-tratos. Mas precisamos das pessoas para fortalecer as ações, mostrando que a cidade está atenta e tem essa bandeira”, destaca.Todos os dias, são recebidas pela Coordenadoria de Bem-estar da Secretaria de Meio Ambiente cerca de 20 denúncias de maus-tratos. Conforme o secretário da pasta, Rafael Colussi, o setor de fiscalização atua de forma administrativa, com veterinários, fiscais e motoristas, verificando as situações e aplicando medidas conforme o que é assegurado pela lei. “O município deve atuar notificando, cobrando prazos para soluções e multando os responsáveis. Se forem constatadas situações graves, os animais são retirados imediatamente. Tudo precisa ser documentado e comprovado”, justifica.Colussi enfatiza que as denúncias são anônimas e devem ser feitas pelos canais corretos e oficiais, contendo informações concretas sobre os casos. “É fundamental que as pessoas entendam este processo a fim de que as situações de maus-tratos sejam reportadas aos órgãos competentes de maneira correta e de que medidas sejam tomadas o mais rápido possível. Hoje, por exemplo, é comum vermos informações sendo repassadas via redes sociais. No entanto, as denúncias precisam ser realizadas pelos contatos oficiais para que sejam atendidas”, pontua.