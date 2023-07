Centro de Reabilitação de Novo Hamburgo recebe 740 próteses

Foi realizada, nesta terça-feira (25), a entrega de 740 órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção no Centro Especializado em Reabilitação de Novo Hamburgo (CER IV). O local é referência no cuidado e reabilitação de pacientes com diferentes tipos de deficiências pelo SUS de 42 cidades da região. Os dispositivos pretendem beneficiar mais de 370 pessoas.

O ato contou com a participação da prefeita Fátima Daudt e da secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, além de outras autoridades locais, e também marcou a assinatura da portaria que torna Novo Hamburgo referência regional para atendimento a pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), dentro do programa TEAcolhe do governo estadual.

A presidente do Grupo Solução em Gestão, que gerencia o CER IV, Edilene Katucha Kailer, destacou os atendimentos realizados no local. "Desde abril de 2020, já foram mais de 77.373 pacientes atendidos e 367.654 procedimentos realizados. É como se toda a população de Novo Hamburgo e Sapiranga tivessem sido atendidos", comparou.

Em sua fala, a prefeita lembrou do estado de abandono da área e do prédio quando assumiu a gestão anterior, em 2017. Já a secretária Arita fez questão de destacar as qualidade do CER IV e dos seus profissionais, questionando o público se está satisfeito com o atendimento no local. "É emocionante vir em uma cidade onde o SUS acontece. Novo Hamburgo no emociona, pois faz a diferença e ama seu povo", disse.

Com uma área construída de 1.928 metros quadrados, o CER atende as deficiências visual, intelectual, física e auditiva. O atendimento é realizado de forma articulada com os outros pontos de atenção da rede de atenção à saúde, através do projeto Terapêutico Singular, cuja implantação envolve a equipe, o usuário e sua família.

Com o objetivo de proporcionar uma melhor qualidade de vida e inclusão social, a equipe multidisciplinar do Centro trabalha para auxiliar os pacientes em sua jornada de recuperação. Nesse sentido, a entrega das próteses e demais dispositivos representa um marco importante no percurso desses pacientes, conforme avaliação da prefeitura.