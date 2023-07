Santa Rosa busca a habilitação dos serviços de hemodinâmica e cirurgia cardíaca nas esferas estadual e federal

O presidente da Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa (Fumssar), Délcio Stefan, convidou representantes da 14ª Coordenadoria Regional de Saúde - CRS e do Hospital Vida & Saúde, para uma reunião técnica, ocorrida nesta terça-feira (25). O encontro foi realizado para dar sequência às tratativas realizadas na última semana, pelo prefeito Anderson Mantei em Porto Alegre, quando foi discutida a habilitação do serviço de alta complexidade em Hemodinâmica e Cirurgia Cardíaca em Santa Rosa.

Na oportunidade, as três instituições debateram sobre o encaminhamento do projeto para implementar o serviço especializado no município. A proposta será enviada para a aprovação do governo estadual e, posteriormente, para o Ministério da Saúde.

Délcio Stefan destacou a importância da ação e como ela pode impactar positivamente a cidade e a região. "Esta é a última grande referência que precisamos para Santa Rosa atender melhor os cidadãos do município e da região. É mais um passo que damos rumo a uma saúde pública de excelência e o município está disposto a fazer o que for necessário para implementar este serviço aqui", afirmou.